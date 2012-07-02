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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

02 Temmuz 2012 13:19

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Menekşeden Önce'' belgesel filminin özel gösterimini izleyecek.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılacak.

3- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda 3. Yargı Paketi'ne ilişkin tasarının görüşmelerine devam ediliyor.

5- ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu, 4'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davada karar açıklanacak.

6- PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 132'si tutuklu 193 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda yapılacak.

7- Sivas Valisi Ali Kolat, Sivas olaylarının 19. yılı dolayısıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına karanfil bırakacak.

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