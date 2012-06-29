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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

29 Haziran 2012 12:57

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Saidlo'yu Çankaya Köşkü'ndeb kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da
-Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, stadyumda düzenlenen partisinin il kongresine katılacak.
-Havuzbaşı Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Erdoğan'a, Atatürk Üniversitesi'nde ''fahri doktora'' unvanı bverilecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye Belediyesi hizmet binasının açılış töreniyle 23. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Elazığ Valiliği'ni ziyaret edecek, Dr. Aysun-Ahmet Küçükel İlahiyat Fakültesi ile Kovancılar Belediyesi hizmet binasının açılış, Kovancılar MYO'nun temel atma törenlerine katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta askerlik şubesinin açılış törenine katılacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresini bir yıl daha uzatan Başbakanlık Tezkeresi'ni görüşecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

8- SGK Başkanı Fatih Acar, e-reçete ve avuç içi damar izi kimlik doğrulama uygulamalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

9- ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davada, karar çıkması bekleniyor.

10- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin davanın 5. duruşması yapılacak.

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