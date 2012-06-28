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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada..

28 Haziran 2012 14:46

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Stefano Stefani ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yapacak, Bozdoğan ve Kuyucak belediyeleriyle Buharkent ve Didim ilçelerini ziyaret edecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Kavala ve Selanik kentlerini ziyaret edecek. Bahçeli, akşam saatlerinde Makedonya'ya hareket edecek.

5- AB liderlerinin kriz gündemli 19. zirvesinde, Avro Bölgesi'nde ekonomik entegrasyonu güçlendirecek önlemler tartışılacak. Zirve, yarın sona erecek.

6- Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği ''Avrupa Borç Krizi ve Türkiye'ye Yansımaları'' başlıklı panelde konuşacak.

7- Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son finalist belli oluyor.
-Almanya ile İtalya yarı finalde karşılaşacak.

8- (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Çin'deki Dünya Grand Prix Finalleri'nde ikinci maçında Küba ile karşılaşacak.

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