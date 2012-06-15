Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri ile erkek basketbol takımını Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kırgızistan'da

- Çiçek, TÜRKPA Genel Kurulu'nda konuşma yapacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından kabul edilecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda partisinin il kongresine ve Erenler Belediyesi önünde toplu açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutunda Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Sultan bin Abdulaziz el-Saud kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Metal Sendikası 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

5- Anayasa Mahkemesi 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı esastan görüşecek.

6- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile Polis Akademisi Başkan Vekili Hasan Hüseyin Çevik'in katılımıyla AA Haber Akademisi savaş muhabirliği eğitimi sertifika töreni yapılacak.