Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu (KEİPA) Başkanı İsmail Safi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'yı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Gül'e, Sri Lanka Büyükelçisi Bharathi Davina Wijeratne, güven mektubu sunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

3- TBMM Başkanı Çiçek, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gidecek.

4- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK toplantısına katılacak.

5- AK Parti, CHP, MHP ve BDP grupları toplanacak.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında uluslararası işçi sendikaları konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

-Konferansta, TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik ve Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, genel kurula hitap edecek.

7- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

-Valilik, belediye ve AK Parti il teşkilatını ziyaret edecek Davutoğlu, ''Atatürk ve Bayrağa Saygı'' yürüyüşüne ve ''Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali''nin açılış törenine katılacak.

8- TBMM Genel Kurulu'nda Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı görüşülecek.

9- TÜİK, Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile Nisan ayı süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.

10- Avrupa Futbol Şampiyonası'na Polonya'da yapılacak maçlarla devam edilecek.

- (A) Grubu'nda Polonya-Rusya ve Yunanistan-Çek Cumhuriyeti maçları yapılacak.