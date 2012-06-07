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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

07 Haziran 2012 13:19

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağrı'da
- Cumhurbaşkanı Gül, valilik, belediye ve garnizon komutanlığını ziyaret edecek.
- Daha sonra Patnos ilçesine geçecek Cumhurbaşkanı Gül, 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda sancak tevdi törenine katılacak, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
- Gül, İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret edecek ve İbrahim Çeçen'e fahri doktora unvanı verilmesi töreni ile üniversitenin sosyal tesislerindeki akşam yemeğine katılacak.

 

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kabatepe'de Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin açılışını yapacak.
- Valiliği ziyaret edecek Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.
-Programlara Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik edecek.

3- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Motlanthe, Ankara'da
- Başbakan Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe ile Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya gelecek.
- Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Motlanthe onuruna Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

4- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,başkanlığında toplanacak.

5- Terörle Mücadele Küresel Forumu
- Terörle Mücadele Küresel Forumu Koordinasyon Komitesi'nin Conrad Otel'deki toplantısının açılışını, eşbaşkanlar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yapacak.
- Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyeleri, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde görüşecek.

7- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa BYEGM İl Müdürlüğü'nün açılış törenine katılacak.
- Merinos Atatürk Kongre Kültür Sarayı'nda düzenlenen ''Anadolu Basını Özendirme Yarışması'' ödül töreninde bulunacak Arınç, bir hastane ile Sağlık Parkı'nın açılışını yapacak.
- Arınç, ayrıca Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen Yılın Gazetecileri Ödül Töreni'ne katılacak.

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