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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada..

24 Mayıs 2012 12:56

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'de Silikon Vadisi'nde Google ve Facebook genel merkezlerini ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hilton Convention Center'deki BM Nüfus Fonu 5. Parlamenterler Eşgüdüm Konferansı'na katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Ulusal Ekonomi Odası Başkanı Timur Kulibayev'i kabul edecek, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde diploma törenine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

5- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Ekonomik İlişkiler Kurulu heyeti ile görüşecek, AB Bakanlığı Ofisi'nde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'i kabul edecek.

6- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hendek ilçesinde su şişeleme tesislerinin açılışını yapacak, valiliği, büyükşehir belediyesini, il jandarma komutanlığını, AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

7- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Londra'daki Aziziye Camisi'nde Regaip Kandili programına katılacak.

8- Suriye'de Halk Meclisine seçilen milletvekilleri, parlamentoda yemin edecek.

9- İran ile ''5 artı 1'' ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler Bağdat'ta devam ediyor.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın birinci dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

11- Memur Sen, toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuracak. Devlet Personel Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak.

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