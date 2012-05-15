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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

15 Mayıs 2012 13:32

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ile beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Popovski'yi kabul edecek.
- Çiçek, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un Başkenti Tiran'a gidecek.
- Meclis Başkanı Çiçek, Arnavutluk Parlamento Başkanı Jozefina Topalli Çoba ile görüşecek, EPOKA Türk üniversitesini ziyaret edecek, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi tarafından kabul edilecek.

3- AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin TBMM Grupları toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek.

5- TÜİK, Şubat 2012 dönemine ilişkin Hanehalkı İşgücü açıklayacak.

6- Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında, Galatasaray Medical Park ile Beşiktaş Milangaz Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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