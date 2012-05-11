Türkiye gündeminde bugün ne var?

11 MAYIS 2012 CUMA

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'da

- Gül, valilik, belediye, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ni ziyaret edecek.

- GAP'ı gezecek ve Atatürk Barajı'nı ziyaret edecek Gül, akşam yemeğine katılacak.

2- 7. Yatırım Danışma Konseyi toplantısı

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısına katılacak, IMF Başkanı Christine Lagarde'ı kabul edecek.

- Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası İcra Direktörü Sri Mulyani Indrawati'nin yanı sıra uluslararası 17 firmanın üst düzey yöneticileri katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşecek.

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, YDK üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, toplantının sonuç bildirgesi Çağlayan ve YDK üyelerinin katılımıyla basın toplantısında duyurulacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılacak. Kongrede Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da bulunacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Emir Abdülkadir El-Cezairi Uluslararası Sempozyumu'na ve Bursa Yeşil Camii'nin açılışına katılacak.

- Arınç, daha sonra AK Parti il yönetimiyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

5- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 12 Eylül davasının görülmesine devam edilecek.

6- Basketbolda, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları İstanbul'da başlıyor.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde CSKA Moskova-Panathinaikos ve Olympiakos-Barcelona Regal maçları yapılacak.

7- Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 6. ve son haftasında, Beşiktaş ile Trabzonspor üçüncünün belirleneceği maçta Fiyapı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.