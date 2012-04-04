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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

04 Nisan 2012 14:21

1- Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reynders, Türkiye'de
    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Didier Reynders ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
    - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Reynders ile Bakanlık'ta görüşecek. İki bakan basın toplantısı düzenleyecek.
   
    2- Cumhurbaşkanı Gül, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve beraberlerindeki heyetleri ayrı ayrı kabul edecek.
    - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vika Mazwi Khumalo ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Kenneth Thompson Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubu sunacak.
   
    3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak.
   
    4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bab-ı Ali Toplantıları'na onur konuşmacısı olarak katılacak.
   
    5- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
   
    6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf sergisini açacak, Concorde De Luxe Resort Otel'de ''Uluslararası Kadın ve Medya'' konulu sempozyumun açılış konuşmasını yapacak. Sempozyumun açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katılacak.
    - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, sempozyumun ''Medya, Kadın ve Hukuk'' konulu oturumunda konuşma yapacak.
    - Arınç, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret edecek.
   
    7- TBMM'den...
    - Genel Kurul'da, Kamu Sendikaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
   
    8- Alparslan Türkeş, vefatının 15. yılında kabri başında düzenlenen törenle anılacak.
   
    9- Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen son iki takım belli oluyor.
    - Çeyrek final rövanş maçlarında, Chelsea ile Benfica, Real Madrid ile Apoel karşı karşıya gelecek.

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