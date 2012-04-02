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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

02 Nisan 2012 14:51

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesi Savat Mahallesinin eski muhtarı Arife Taşdelen ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkünde kabul edecek.
   
    2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve emniyet teşkilatı mensuplarını kabul edecek.
   
    3- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık Merkez Binada toplanacak.
    - Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler ve Aile Sempozyumu ile ATO Kongre ve Sergi Sarayı Congresium'da düzenlenen 2000 İş ve Meslek Danışmanı Atama Törenine katılacak.
    - Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da iştirak edecek.
   
    4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Finlandiya ziyaretinde ''Devam Etmekte Olan Krizin Siyasi, Ekonomik ve Sınai Sonuçları'' konulu konferansta konuşma yapacak, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Vainamö Niinistö, Başbakan Jyrki Katainen ve eski Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ile ayrı ayrı görüşecek.
   
    5- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, JW Marriott Otelde düzenlenen Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumunun açılışında konuşacak.
    - Açılışa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak ve Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu da katılacak.
   
    6- TBMM'den...
    - Genel Kurulda, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan tasarı görüşülecek.
   
    7- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu KKTC'de temaslarda bulunacak. Kıvrıkoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer ve Başbakan İrsen Küçük tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

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