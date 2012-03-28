Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'da.
- Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüşecek
- Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ve İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelecek.
- Erdoğan, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılışını da yapacak.
- Başbakan Erdoğan'a İran temaslarında eşlik edecek Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran Sanayi Madencilik ve Ticaret Bakanı Mehdi Gazanferi ile görüşecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen ''İslam Düşüncesi ve Demokrasi Kuramı Bağlamında Özgürlük ve Adalet'' konulu konferansa katılacak.
-Kılıçdaroğlu, ağabeyi vefat eden eski CHP milletvekili Eşref Erdem'e, Haymana'da taziye ziyaretinde bulunacak.
3- TBMM Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
4- Şam yönetiminin BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi
Kofi Annan'ın krizden çıkış planını kabul ettiğini açıklamasının
ardından, Suriye'deki gelişmeler izleniyor.
5- Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finali, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başlıyor.
- Organizasyonun ilk gününde, Fenerbahçe-Beretta Famila, Rivas Ecopolis-Galatasaray Medical Park, Ros Casares-UMMC Ekaterinburg ve Wisla Can-Pack-Sparta&K Moskova Region maçları yapılacak.
6- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarından ikisi yapılacak.
- Fransa'da Marsilya ile Bayern Münih, İtalya'da Milan ile Barcelona karşı karşıya gelecek.