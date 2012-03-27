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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

27 Mart 2012 15:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
   
    2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de.
    - Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi Genel Kurulu'na katılacak, liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.
    - Başbakan Erdoğan, temaslarının ardından İran'a hareket edecek.
   
    3- TBMM Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
   
    4- CHP, Tandoğan'da miting düzenleyecek.
   
    5-MHP ve BDP grupları toplanacak.
   
    6- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.
   
    7- Beşiktaş Kulübü'nde, olağanüstü genel kurulda göreve gelen başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında düzenlenecek törenle mazbatalarını alarak, göreve resmen başlayacak.
   
    8- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarından ikisi yapılacak.
    - Kupada, Apoel-Real Madrid ve Benfika-Chelsea maçları oynanacak.

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