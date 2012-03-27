Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de.
- Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi Genel Kurulu'na katılacak, liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.
- Başbakan Erdoğan, temaslarının ardından İran'a hareket edecek.
3- TBMM Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
4- CHP, Tandoğan'da miting düzenleyecek.
5-MHP ve BDP grupları toplanacak.
6- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.
7- Beşiktaş Kulübü'nde, olağanüstü genel kurulda göreve gelen başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında düzenlenecek törenle mazbatalarını alarak, göreve resmen başlayacak.
8- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarından ikisi yapılacak.
- Kupada, Apoel-Real Madrid ve Benfika-Chelsea maçları oynanacak.