Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de.

- Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi Genel Kurulu'na katılacak, liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

- Başbakan Erdoğan, temaslarının ardından İran'a hareket edecek.



3- TBMM Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.



4- CHP, Tandoğan'da miting düzenleyecek.



5-MHP ve BDP grupları toplanacak.



6- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.



7- Beşiktaş Kulübü'nde, olağanüstü genel kurulda göreve gelen başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında düzenlenecek törenle mazbatalarını alarak, göreve resmen başlayacak.



8- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarından ikisi yapılacak.

- Kupada, Apoel-Real Madrid ve Benfika-Chelsea maçları oynanacak.