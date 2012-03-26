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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

26 Mart 2012 13:30

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de.
    - Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'de bulunan Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak tarafından kabul edilecek. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılacak.
    - Erdoğan, Ekonomi Bakanı Çağlayan ve Güney Kore Ticaret Bakanı Park Tae-ho arasında imzalanacak ''Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Deklarasyonu'' için düzenlenen törende bulunacak.
    - Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak ve eşi, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna öğle yemeği verecek.
    - Başbakan Erdoğan, zirveye katılan bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
    - Erdoğan, Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın liderler için vereceği resepsiyon ile akşam yemeğine katılacak.
   
    2- Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zivkoviç, Türkiye'de.
    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milorad Zivkoviç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
    - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, konuk Meclis Başkanı Milorad Zivkoviç ile görüşecek, heyetler arası görüşmenin ardından konuklar onuruna öğle yemeği verecek.
    - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Zivkoviç ile Başbakanlık Merkez Bina'da görüşecek. Görüşmeye, Meclis Başkan Yardımcıları Denis Becireviç ve Bozo Ljubiç de katılacak.
   
    3- Cumhurbaşkanı Gül, veda ziyaretinde bulunacak olan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Fotios Jean Xydas'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
    - Üniversite rektörleriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek olan Gül, ayrıca JW Marriott Otel'de Foto Muhabirleri Derneği ödül törenine katılacak. Törende AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da bulunacak.
   
    4- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Gülden Türktan ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
   
    5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kestanepazarı Eğitim Kurumu'nu ziyaret edecek.
   
    6- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, aile yapısının ve değerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı aktarılmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Opera'daki binasında işbirliği protokolü imzalayacak.
   
    7- Piyanist ve besteci Fazıl Say, Viyana'daki tarihi Konzerthaus'da konser verecek.
   
    8- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.
   
    9- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın son maçı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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