Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Genç Anayasa Çalıştayı''nın açılışına katılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da çalıştaya iştirak edecek.



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret edecek, Komutanlık'ta verilen konferansa katılacak.

- Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'ye hareket edecek.

- Başbakan Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Otel'de ''Sosyalist Enternasyonal Toplantısı''na katılacak.



4- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Cudi Dağı'nda terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polis memurlarından Yavuz Selim Arslan Göksun ilçesinde, Cihat Akkayaİzmir'de, Arif Mamış Aladağ ilçesinde, Mustafa Erdoğan Boğazlıyan'da, Recep Topaloğlu Kocaeli'de toprağa verilecek.

- Şehitler için cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlenecek.

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'taki, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de Kocaeli'deki cenaze törenine katılacak.



5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

-Bakan Mehdi Eker, AA editörlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayacak.

- Eker, Turgut Özal Üniversitesi'nde ''Türkiye'nin Tarım Politikası'' konulu konferansa da katılacak.



6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çankaya Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerini Başbakanlık Yeni Bina'da kabul edecek.



7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Brüksel'de

- Bağış ve Davutoğlu, Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısına katılacak.

- Davutoğlu, ''Türkiye-AB Siyasi Diyaloğunda Değişen Dinamikler, Yeni Fırsatlar ve Zorluklar'' konulu toplantıda konuşacak ve AB dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- Bağış, AB Komisyonu'nda açılan ''AB-Türkiye: İnsan Bağlantısı''fotoğraf sergisini gezecek, Bakanlığının 2012 Genç ÇevirmenlerYarışması'nda dereceye girenlerle görüşecek.

- Anvers kentinde bazı açılış ve ziyaretlerde bulunacak Bağış, Brüksel Forumu'nun açılışına katılacak.



8- Bakanların Karadeniz gezisi

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Trabzon ve Rize'de açılış ve temel atma törenleri ile çeşitli toplantılara katılacak.



9- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Lübnan'da.

- Bakan Dinçer, Trablusşam kentinde Türkmenlerin yaşadığı Kuvaşra ve Aydamon köylerini ziyaret edecek, Türkiye tarafından yaptırılacakokulun temelini atacak.



10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Olimpiyatevi'nde yapılacak.