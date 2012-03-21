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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Mart 2012 11:30

1- Nevruz Bayramı kutlanıyor

    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz Bayramı dolayısıyla TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
    - Kabulde bulunacak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki Nevruz kutlama programına da katılacak.
   
    2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Başbakanlık Resmi Konut'ta görüşecek.
   
    3- AK Parti, CHP ve MHP grupları toplanacak.
   
    4- Şehitlerimizi uğurluyoruz
    - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Afganistan'daki helikopter kazasında şehit olan şehit Piyade Uzman Çavuş Önay Vurucu'nun cenaze törenine katılacak.
    - Kazada şehit olan Binbaşı Şükür Bağdatlı ile Üsteğmen Okan Melikoğlu da Ordu'da toprağa verilecek.
   
    5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Merkez Bina'da, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
   
    6- UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, Conrad Otel'de sona erecek.
    - UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, basın toplantısı düzenleyecek.
   
    7- Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından 4'ü yapılacak.
    - Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

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