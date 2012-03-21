Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Nevruz Bayramı kutlanıyor

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz Bayramı dolayısıyla TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Kabulde bulunacak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki Nevruz kutlama programına da katılacak.



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Başbakanlık Resmi Konut'ta görüşecek.



3- AK Parti, CHP ve MHP grupları toplanacak.



4- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Afganistan'daki helikopter kazasında şehit olan şehit Piyade Uzman Çavuş Önay Vurucu'nun cenaze törenine katılacak.

- Kazada şehit olan Binbaşı Şükür Bağdatlı ile Üsteğmen Okan Melikoğlu da Ordu'da toprağa verilecek.



5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Merkez Bina'da, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar ve beraberindeki heyeti kabul edecek.



6- UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, Conrad Otel'de sona erecek.

- UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, basın toplantısı düzenleyecek.



7- Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından 4'ü yapılacak.

- Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.