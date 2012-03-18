Türkiye gündeminde bugün ne var?

1 - 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yıl dönümü.

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edecek, Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki törenlere katılacak.

- Arınç, Çanakkale Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi'nin açılışını yapacak, Kabatepe Simülasyon Merkezi'ni gezecek.

- Törenlerde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de yer alacak.



2- Afganistan'da 12 Türk askerinin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilciliğinin açılışına katılacak, Yeşilgölcük beldesinde halka hitap edecek.



4- Almanya'da yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

- Yeni cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve eyalet meclisleri delegelerinden oluşan bin 240 kişilik ''Bundesversammlung'' adı verilen kurul tarafından seçilecek.

- Cumhurbaşkanlığı için 5 partinin ortak adayı Joachim Gauck, Sol Parti'nin adayı Beate Klarsfeld ile aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokrat Partisi'nin adayı Olaf Rose yarışacak.