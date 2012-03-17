Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hamas lideri Halid Meşal ve beraberindeki heyeti kabul edecek.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OSİAD 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.



3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, Bosna-Hersek'e günübirlik ziyarette bulunacak.

- Babacan ve Eker, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'le bir araya gelecek.



4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi'nin (ATCOSS-2012) açılışına katılacak.

- Atalay, Mısır Başbakanı Kemal Ganzuri, Müftüsü Şeyh Ali Cuma ve Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedie ile görüşecek.



5- Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen siyaset akademisi programına ve Aktif Sivaslı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ödül törenine iştirak edecek.



6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binal Yıldırım, İzmir'de Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, İzban'ın ''40 Adet Tren Seti Alım Sözleşme İmza Töreni''ne katılacak.

- Bakan Yıldırım, Avea İzmircell'in tanıtımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği 170 çöp toplama aracı dağıtım törenine katılacak, İzmir Müteahhitler Federasyonu Genel Kurulu ile meclis üyeleri, ulaştırma ve inşaat sektörlerinin temsilcileriyle düzenlenen yemeğe iştirak edecek.



7- Afganistan'da 12 Türk askerinin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



8- Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.