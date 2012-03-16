Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Nobel Barış Ödülü sahibi Karman, Ankara'da.
- Tevekkül Karman'ı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Resmi Konut'ta kabul edecek.
2- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi''ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gidecek.
3- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.
4- TÜİK, Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verileri ile yoksulluk çalışmasını açıklayacak.
5- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
6- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.