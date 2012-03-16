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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

16 Mart 2012 12:04

1- Nobel Barış Ödülü sahibi Karman, Ankara'da.
    - Tevekkül Karman'ı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Resmi Konut'ta kabul edecek.
   
    2- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi''ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gidecek.
   
    3- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.
   
    4- TÜİK, Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verileri ile yoksulluk çalışmasını açıklayacak.
   
    5- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
   
    6- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

 

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