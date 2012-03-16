Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Nobel Barış Ödülü sahibi Karman, Ankara'da.

- Tevekkül Karman'ı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Resmi Konut'ta kabul edecek.



2- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi''ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gidecek.



3- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.



4- TÜİK, Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verileri ile yoksulluk çalışmasını açıklayacak.



5- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.



6- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.