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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

15 Mart 2012 12:28

 

1- Ekvador Cumhurbaşkanı Correa, Türkiye'de.
    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado'yu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
    - Gül ve Correa baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak,
    ortak basın toplantısı düzenleyecek.
    - Gül'ün konuk Cumhurbaşkanı Correa onuruna Çankaya Köşkü'nde vereceği akşam yemeğine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
    - Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Correa'yla Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek.
   
 

    2- Karadağ Başbakanı Luksiç'i Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek makamında kabul edecek.
   
 

    3- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul edecek.
   
 

    4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Rekabet Kurumu'nun kuruluş yıl dönümü toplantısına katılacak.
   
 

    5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılışına katılacak.
   
 

    6- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması Çalıştayı''nın açılış törenine katılacak.
   
 

    7- TBMM'de, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
   
 

    8- TÜİK, Aralık ayına ilişkin hane halkı işgücü istatistikleri ile ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.
   
 

    9- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçları yapılacak.
    - Beşiktaş, İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile Fiyapı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

 

 

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