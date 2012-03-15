Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Ekvador Cumhurbaşkanı Correa, Türkiye'de.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado'yu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Gül ve Correa baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak,

ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Gül'ün konuk Cumhurbaşkanı Correa onuruna Çankaya Köşkü'nde vereceği akşam yemeğine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Correa'yla Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek.





2- Karadağ Başbakanı Luksiç'i Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek makamında kabul edecek.





3- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul edecek.





4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Rekabet Kurumu'nun kuruluş yıl dönümü toplantısına katılacak.





5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılışına katılacak.





6- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması Çalıştayı''nın açılış törenine katılacak.





7- TBMM'de, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.





8- TÜİK, Aralık ayına ilişkin hane halkı işgücü istatistikleri ile ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.





9- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçları yapılacak.

- Beşiktaş, İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile Fiyapı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.