Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Ekvador Cumhurbaşkanı Correa, Türkiye'de.
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado'yu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
- Gül ve Correa baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak,
ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Gül'ün konuk Cumhurbaşkanı Correa onuruna Çankaya Köşkü'nde vereceği akşam yemeğine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
- Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Correa'yla Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek.
2- Karadağ Başbakanı Luksiç'i Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek makamında kabul edecek.
3- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul edecek.
4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Rekabet Kurumu'nun kuruluş yıl dönümü toplantısına katılacak.
5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılışına katılacak.
6- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması Çalıştayı''nın açılış törenine katılacak.
7- TBMM'de, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
8- TÜİK, Aralık ayına ilişkin hane halkı işgücü istatistikleri ile ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.
9- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçları yapılacak.
- Beşiktaş, İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile Fiyapı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.