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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

14 Mart 2012 11:59

 

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı kabul edecek.
 
2- Karadağ Başbakanı Igor Luksiç, Türkiye'de.
    - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk Başbakan Luksiç'i Merkez Bina'da törenle karşılayacak.
    - İki lider ortak basın toplantısı yapacak.
 
3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'' törenine katılacak.
    - Arınç, Bağcılar Belediyesinin inşa ettiği Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi'nin açılışına katılacak, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ''İstanbul'u yönetenler'' toplantısına iştirak edecek.
 
4- Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer için, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
    Şehit Özer, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.
    - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özer için düzenlenen törende bulunacak.
 
5- Beşiktaş-Atletico Madrid maçına doğru.
    - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, basın toplantısı düzenleyecek.
    - Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fiyapı İnönü Stadı'nda basın toplantısı yapacak
 

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