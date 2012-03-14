Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı kabul edecek.

2- Karadağ Başbakanı Igor Luksiç, Türkiye'de.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk Başbakan Luksiç'i Merkez Bina'da törenle karşılayacak.

- İki lider ortak basın toplantısı yapacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'' törenine katılacak.

- Arınç, Bağcılar Belediyesinin inşa ettiği Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi'nin açılışına katılacak, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ''İstanbul'u yönetenler'' toplantısına iştirak edecek.

4- Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer için, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

Şehit Özer, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özer için düzenlenen törende bulunacak.

5- Beşiktaş-Atletico Madrid maçına doğru.

- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, basın toplantısı düzenleyecek.

- Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fiyapı İnönü Stadı'nda basın toplantısı yapacak