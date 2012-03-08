Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus'ta.

- Gül, Kartaca Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ve imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, Tunus Başbakanı Hamadi Jebali ve Tunus Ulusal Kurucu Meclisi (UKM) Başkanı Mustafa Ben Jafaar'ı kabul edecek, UKM Genel Kurulunda konuşacak.

- Şehitler anıtını ziyaret edecek olan Gül, Sfax Fahri Konsolosu ve Tunus Vatandaş Şirket Konfederasyonu Başkanını kabul edecek, basınla sohbet toplantısı yapacak.





2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Anayasa Kadın Platformu toplantısına katılacak.

- Çiçek, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Başkanı Halime Güner'i kabul edecek, Kültür Bakanlığı Lale Türk Müziği Kadın Grubunun ''Nağmelerin Dili'' konserini izleyecek.





3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Artuklu Üniversitesinde düzenlenen ''Büyüyen Türkiye, Güçlenen Kadınlar'' programına katılacak.

- Programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de yer alacak.

- Erdoğan daha sonra Karayolları Şefliği önündeki toplu açılış törenine katılacak.





4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de bir atölyede çalışan kadınları ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutlayacak, Kağıthane'de Cumhuriyet Halk Evi'nde partililerle görüşecek.





5- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Singapur'da.

- Babacan, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam tarafından kabul edilecek. Babacan, Kurucu Başbakan Lee Kuan Yew, Sanayi ve Ticaret Bakanı Lim Hng Kiang, Dışişleri ve Adalet Bakanı K. Shanmugan ile bir araya gelecek.





6- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Rixos Grand Otel'de ''Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi'' tanıtım toplantısına katılacak.





7- TBMM'den.

- TBMM Genel Kurulunda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.





8- TÜİK, Ocak ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.





9- Merkez Bankası, Mart ayının ilk beklenti anketini yayınlayacak.





10- UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçları yapılacak.

- Beşiktaş deplasmanda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla karşılaşacak.





11- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde, serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, 120 kiloda Taha Akgül, bayanlar 55 kiloda Zeynep Yıldırım, 67 kiloda Neslihan Ulusoy mindere çıkacak.