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Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

07 Mart 2012 11:41

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus'a gidecek.

- Cumhurbaşkanı Gül, Tunus'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklama yapacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ''Biz Değil miydik-'' adlı sergiyi açacak.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak.

- Erdoğan, toplantı öncesi İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın fotoğraf sergisini açacak.

- Başbakan Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim El Tani ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Hong Kong'ta.

- Babacan, Hong Kong Özel Bölgesi Başyöneticisi Donald Tsang ve Hong Kong Özel Yönetimi Maliye Bakanı John Tsang ile görüşecek.

- Babacan, görüşmelerinin ardından akşam saatlerinde Singapur'a geçecek.

5- TBMM'den

 - Genel Kurulda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin görüşmelerine devam edilecek.

6- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da devam ediyor.

 - Şampiyonanın ikinci gününde, Türk Milli Takımı'ndan serbest stil 55 kiloda Ahmet Peker ve 60 kiloda Recep Aktaş ile bayanlar 51 kiloda Burcu Kebiç ve 59 kiloda Hafize Şahin, mindere çıkacak.

 

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