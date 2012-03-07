Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus'a gidecek.
- Cumhurbaşkanı Gül, Tunus'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklama yapacak.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ''Biz Değil miydik-'' adlı sergiyi açacak.
3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak.
- Erdoğan, toplantı öncesi İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın fotoğraf sergisini açacak.
- Başbakan Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim El Tani ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.
4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Hong Kong'ta.
- Babacan, Hong Kong Özel Bölgesi Başyöneticisi Donald Tsang ve Hong Kong Özel Yönetimi Maliye Bakanı John Tsang ile görüşecek.
- Babacan, görüşmelerinin ardından akşam saatlerinde Singapur'a geçecek.
5- TBMM'den
- Genel Kurulda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin görüşmelerine devam edilecek.
6- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da devam ediyor.
- Şampiyonanın ikinci gününde, Türk Milli Takımı'ndan serbest stil 55 kiloda Ahmet Peker ve 60 kiloda Recep Aktaş ile bayanlar 51 kiloda Burcu Kebiç ve 59 kiloda Hafize Şahin, mindere çıkacak.