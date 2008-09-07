'Türkiye güçlü ekip'

Belçika Milli Futbol Takımı Antrenörü Rene Vandereycken, 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta Türkiye ile yapacağı maçın zor olacağını söyledi.



A Milli Futbol Takımı'nın, 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta karşılaşacağı 2. maç için yarın Türkiye'ye gelecek olan Belçika Milli Futbol Takımı'nın antrenörü Vandereycken, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirtti.



Dünkü ilk maçta sahalarında Estonya ile karşılaşıp, maçtan 3-2 galip ayrıldıklarını hatırlatan Vandereycken, Türkiye maçının, bu maçtan daha yüksek seviyede oynanacağını, bu nedenle oyuncularına daha iyi futbol oynamalarını şart koştuğunu ifade etti.



Bu maçta kadronun tamamen değişeceğini söyleyen Vandereycken, ''Vincent Kompany sağ bek oynayamayacak. Bayern Münih'in uzun boylu oyuncusu Daniel Van Buyten'ı ise merkez savunmada oynatmayacağım'' dedi.



A Milliler'e ilişkin herhangi bir yorum yapmak istemediğini dile getiren Vandereycken, ''Başkaları beni ilgilendirmez. Ben kendime bakarım, ancak Türk maçının çok zor olacağının farkındayım'' diye konuştu.



Estonya Milli Takımı'nın da kolay değil, etkili bir ekip olduğunu ifade eden Vandereycken, ''Eline geçen fırsatları iyi değerlendiren Estonya takımı, dünkü maçta kalemizin önüne 3 kez uğradı, bunların da 2'sini gole çevirdi. Bu hatayı Türkiye karşısında yapmamalıyız'' diye devam etti.



Bu arada, Belçika Milli Takımı'nda son yıllarda yaşanan sıkıntı, bu kampta da devam etti. 4 vatandaşlığı bulunan Mohamed Tchite'nin 1 hafta boyunca kampta kalması üzerine, Ruanda, Brundi ve Kongo FIFA'ya başvurup, Tchite'nin Belçika Milli Takımı'nda yer almasına itiraz etti.



Estonya maçında, kalede Stijnen, savunmada Kompany, Simon, Van Buyten ve Vermaelen, orta sahada Defour, Fellaini, Vertonghen ve Witsel ile hücumda Mirallas ve Sonck oynamıştı. Golleri'in 2'sini Sonck, 1'ini de Defour atmıştı.



Öte yandan, Pekin-2008'in en iyi oyuncuları arasında sayılan Moussa Dembele'nin, kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında yer alamayabileceği bildirildi.

