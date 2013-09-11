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Spor

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

D Grubu'nda son iki maçta da galibiyet elde etmek zorunda olan Türkiye'ye bu sonuç da yetmeyecek.

11 Eylül 2013 10:53

Milli takımımızın Romanya'yı mağlup etmesinin ardından grupta işler yeniden lehimize dönmeye başladı.

D Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Macaristan'ın Estonya'yı mağlup etmesinin ardından Türkiye, 8. maçlar sonunda 13 puanla Romanya'nın üzerine çıkarak 3. sıraya yerleşti.

Gruptan çıkarak Dünya Kupası'na lider olarak gitme şansını matematiksel olarak da yitiren Türkiye'nin 10 maç sonunda 2. sırayı alması gerekiyor.

İşte kalan 2 maçta Türkiye'yi Dünya Kupası play-off maçlarına yollayacak ihtimaller:

 

Nasıl çıkarız?

 

D Grubu'nda iki maçı kalan Millilerimiz, önce Estonya deplasmanına çıkacak daha sonra ise Hollanda ile içeride karşı karşıya gelecek. Kalan iki maçta da galibiyet elde etmek zorunda olan Türkiye'ye bu sonuç da yetmeyecek.
 

Macaristan'ın puan kaybetmesi lazım

 

Türkiye'den 1 puan fazlası olan Macaristan'ın Andorra veya Hollanda maçlarından birinde puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Ancak aynı puanda bulunduğumuz Romanya'nın, Türkiye'nin kalan maçlarında elde ettiğinden daha fazla averaj elde edememesi gerekiyor.

Türkiye'nin kalan maçlarının tarihleri ise şu şekilde:

11 Ekim: Estonya - Türkiye
15 Ekim: Türkiye - Hollanda

Son maçlardan sonra puan tablosu şu şekilde oluştu:
 

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