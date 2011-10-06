-Türkiye, gruptaki 9. maçında Almanya ile karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında yarın İstanbul'da Almanya ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena'da saat 21.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'un yardımcılıklarını Darren Cann ve Michael Mullarkey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell. Grup lideri Almanya, bütün maçlarını kazanarak finallere gitmeyi daha önce garantilerken, grup ikinciliği ve dolayısıyla play-off oynamak için Belçika ile yarışan Türkiye açısından yarınki karşılaşma büyük önem taşıyor. Grupta oynadığı 8 karşılaşmada 14 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, son 2 maça girilirken ikincilik için çekiştiği Belçika'nın 2 puan önünde yer alıyor. Bu nedenle Almanya maçı büyük önem taşıyor. Türkiye Almanya'ya kaybederse ikinciliği riske atacak. Kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off umutlarını son Azerbaycan maçına taşıyacak. A Grubu'da yarın ayrıca Belçika-Kazakistan ve Azerbaycan-Avusturya maçları oynanacak. 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y P --------------------------------------------- 1-Almanya 8 8 0 0 28 5 24 2-Türkiye 8 4 2 2 11 8 14 3-Belçika 8 3 3 2 16 11 12 4-Avusturya 8 2 2 4 12 16 8 5-Azerbaycan 8 2 1 5 9 21 7 6-Kazakistan 8 1 0 7 5 20 3 */ -485. randevu A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Almanya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 9. maçıyla birlikte 485. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 255'i resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 484 maçta 174 galibiyet, 115 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 627 gol atarken, kalesinde ise 724 gol gördü. -Türkiye'nin bileği bükülmüyor 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın İstanbul'da namağlup grup lideri Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, son dönemdeki maçlarında yenilmiyor. Türk Milli Takımı, genelde 6, iç sahada ise 10 maçtır rakiplerine mağlup olmadı. Milliler 4'ü resmi, 2'si özel son 6 maçından 3'ünü kazandı, 3'ünde ise berabere kaldı. -İç sahada 10 maçtır yenilmiyor- Türkiye, iç sahada ise son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi. A Milliler, 1 Nisan 2009 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda İspanya'ya 2-1 yenildiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçının ardından Türkiye sınırları içinde yaptığı 10 maçta 9 galibiyet alırken, sadece Güney Kore ile berabere kaldı, rakiplerine mağlup olmadı. -Sarı kart alarmı A Milli Futbol Takımı'n Almanya ile yapacağı maç öncesinde ay-yıldızlı ekipte tam 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Elemelerde daha önce yapılan maçlarda birer sarı kart gören Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Kazım Kazım, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Yekta Kurtuluş yarınki maçta da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gruptaki son karşılaşma olan Azerbaycan sınavında forma giyemeyecek. Elemelerde sarı kart gören bir diğer oyuncu Mehmet Topuz ise, Almanya ve Azerbaycan ile yapılacak maçların aday kadrosunda bulunmuyor. Statü gereği, elemelerde aralıklı da olsa 2 sarı kart gören oyuncular cezalı duruma düşüyor. -Gözler Arda Turan'ın üzerinde A Milli Takım'da gözler yine Arda Turan'ın üzerinde olacak. Kazakistan'a attığı son saniye golüyle Türk Milli Takımı'nı galibiyete taşıyan, hemen ardından oynanan Avusturya maçında ise son dakikada penaltı kaçıran Arda Turan, ay-yıldızlı ekibin gol yollarında yine en güvendiği isimlerin başında geliyor. Atletico Madridli milli futbolcu, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin yaptığı 8 maçın 6'sında forma giyerken, toplam 533 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde 4 gol attı, 1 de asist yaptı. -Galibiyetlerde başrol oynadı- Milli futbolcu, Kazakistan deplasmanında 3-0 galip gelinen maçın ilk golünü kaydederken, İstanbul'daki Belçika maçında skor 2-2'yken, 78. dakikada attığı golle ay-yıldızlı ekibi 3-2 galibiyete taşıdı. Yine İstanbul'daki 2-0'lık Avusturya galibiyetinde gol perdesini açan isim olan Arda, deplasmanda Belçika ile 1-1 berabere kalınan maçta ise Burak Yılmaz'ın golüne müthiş bir asist yaptı ve grup ikinciliği açsından çok büyük önem taşıyan müsabakada beraberlikte büyük rol oynadı. İstanbul'daki Kazakistan maçında umutların bittiği anda 90+6. dakikadaki golüyle ay-yıldızlı ekibi 2-1'lik galibiyete taşıyan Arda, 0-0 biten Avusturya deplasmanındaki maçta ise son dakikada penaltı atışından yararlanamadı. -Oynamadığı maçlar kaybedildi- Türk Milli Takımı, Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Almanya (3-0) ve Azerbaycan (1-0) maçlarını ise yitirdi. Türkiye, Arda'dan yoksun maçlarında gol yollarında suskun kalırken, Arda'nın forma giydiği müsabakalarda ise gol açısından etkili oldu. A Milli formayı 47 kez giyen 24 yaşındaki Arda Turan, 11 kez fileleri havalandırdı. -"Yarın Almanya'daki gibi bir maç beklemeyin" Milli futbolcu Servet Çetin, Almanya maçının çok önemli ve aynı zamanda zor olacağını kaydederek, ''Şunu açık ve net söyleyebilirim; yarın Almanya'daki gibi bir maç beklemeyin, daha iyi mücadele eden ve kazanmayı daha çok isteyen bir Türk Milli Takımı sahada olacak'' dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile birlikte kamp yapılan basın toplantısında konuşan Servet, ''O maçtan gerekli dersi çıkardık. Bu maçta daha iyi futbol oynayıp, gerekli puanları alacağız. Türk Milli Takımı zor maçların takımıdır, bunu bir kez daha göstereceğiz. Kolay maç olmayacak ama biz gerekli arzuyu göstereceğiz sahada'' diye konuştu.