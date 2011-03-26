-TÜRKİYE GRUBUNDA 4. SIRADA ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'ndaki maçta Belçika, deplasmanda Avusturya'yı 2-0 yendi. Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Belçika'nın gollerini 6 ve 50. dakikalarda Witsel kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaşlı Ekrem Dağ, Avusturya'da 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Belçika grupta 2. sıraya yükselirken, Türkiye 4. sırada yer aldı. (A) Grubu'nda puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Almanya 4 4 0 0 13 1 12 2. Belçika 5 2 1 2 10 8 7 3. Avusturya 4 2 1 1 9 6 7 4. Türkiye 4 2 0 2 6 6 6 5. Azerbaycan 3 1 0 2 2 9 3 6. Kazakistan 4 0 0 4 0 10 0 Grupta yarın Almanya-Kazakistan, 29 Mart salı günü Türkiye-Avusturya ve Belçika-Azerbaycan maçları oynanacak.