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Spor

TÜRKİYE GRUBUNDA 4. SIRADA ANKARA (A.A)

26 Mart 2011 01:54

-TÜRKİYE GRUBUNDA 4. SIRADA  ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'ndaki maçta Belçika, deplasmanda Avusturya'yı 2-0 yendi. Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Belçika'nın gollerini 6 ve 50. dakikalarda Witsel kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaşlı Ekrem Dağ, Avusturya'da 90 dakika forma giydi.  Bu sonuçla Belçika grupta 2. sıraya yükselirken, Türkiye 4. sırada yer aldı. (A) Grubu'nda puan durumu şöyle: TAKIMLAR              O   G   B   M   A   Y   P  ----------------------------------------------- 1. Almanya            4   4   0   0  13   1  12 2. Belçika            5   2   1   2  10   8   7 3. Avusturya          4   2   1   1   9   6   7 4. Türkiye            4   2   0   2   6   6   6 5. Azerbaycan         3   1   0   2   2   9   3 6. Kazakistan         4   0   0   4   0  10   0 Grupta yarın Almanya-Kazakistan, 29 Mart salı günü Türkiye-Avusturya ve Belçika-Azerbaycan maçları oynanacak.

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