-TÜRKİYE GRUBUNDA 3. SIRADA BRÜKSEL (A.A) - 04.06.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Belçika ile 1-1 berabere kalarak, grup ikinciliği şansını sürdürdü. Grupta 6. maçında 10 puana ulaşan (A) Milli Futbol Takımı bir maç eksiğiyle, 11 puanlı 2. sıradaki Belçika'nın ardından 3. sırada yer aldı. İkincilik için Belçika ile çekişen (A) milliler, rakiplerinden deplasmanda aldıkları 1 puan ile avantajlı bir durum elde etti. Lider Almanya, Avusturya karşısında aldığı galibiyetle puanını 6 maçta puanını 18'e yükseltirken, 2. sıradaki 7 maçta Belçika 11, 3. sıradaki Türkiye ise 6 maçta 10 puana sahip. İkinciliğin bir diğer adayı Avusturya ise Almanya karşısındaki mağlubiyetle bu şansını iyice zora soktu. Belçika deplasmanında gruptaki ilk beraberliğini alan Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 de mağlubiyeti bulunuyor. -84. DAKİKADA ARDA SAKATLANDI- Karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlanan Arda, maça devam edemedi. Saha içinde tedavisi yapılan milli futbolcu, takım doktorlarının kontrollerinin ardından oyundan çıkarıldı. Arda için sahaya sedye girerken, milli futbolcu oyun alanını yürüyerek terk etti. -LEEKENS, 60. DAKİKADA HAZARD'I OYUNDAN ALDI- Belçika Teknik Direktörü Georges Leekens, maçın 60. dakikasında sahadaki en iyi oyuncularından olan Hazard'ı oyundan aldı. Leekens'in bu kararı tribünlerden tepki çekerken, Belçikalı taraftarlar Hazard'a soyunma odasına giderken sevgi gösterilerinde bulundu. -TRİBÜNLERDE GERGİN ANLAR- Karşılaşmanın ardından alınan beraberliğe sinirlenen Belçikalı taraftarlar, Türk taraftarların tezahüratlarına tepki gösterip, kale arkası bölümde Türklerin olduğu yöne doğru gitmek istediyse de güvenlik elemanları taraftarlara engel oldu.