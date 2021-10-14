Türkiye Grand Prix'sinde takımın "pit stop" kararına tepki gösteren Hamilton: Kibar olmamı beklemeyin

Geçen hafta Türkiye GP yarışı esnasındaki telsizde takımla oldukça sinirli bir şekilde konuşan Lewis Hamilton, bu konuda hiçbir zaman kibar olmayacağını sebepleriyle anlattı.

Pit stratejisi konusunda telsizdeki sinirli ses tonu nedeniyle eleştiri alan İngiliz pilot Lewis Hamilton konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendi inisiyatifi sonucunda lastik değişimine gitmeyen ancak tehlikeli bir durum oluşturmasını engellemek amaçlı yarış sonuna doğru lastiğini değiştirmek zorunda kalan Hamilton, teknik ekibe sinirli olmadığını söyleyerek "Yarış esnasında kibar ve sakin olmamı sakın beklemeyin. Hepimiz hırslıyız ve o anın heyecanından tutkumuz açığa çıkıyor. Kalbim ve ruhum o anda pistte oluyor" dedi.

Kamuoyunda dolaşan dedikodular için de kendini ifade eden yedi kez dünya şampiyonu olmuş tecrübeli pilot, "Takımıma öfkeli olduğum doğru değil. Takım olarak en iyi stratejiyi kurmak için sıkı çalışıyoruz ama yarış ilerledikçe kararlar değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hamilton, hafta sonundaki yarışta ciddi bir risk aldıklarının da farkında olduklarını belirtti.