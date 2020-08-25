Türkiye Grand Prix'si Formula 1 takvimine eklendi; kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor

T24 Haber Merkezi

Formula 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye Grand Prix'sini tekrar takvime ekledi. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Basın mensuplarına gönderilen bilgilendirmeye göre Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı GP 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

13 Kasım'da antrenman, 14'ünde sıralama turlarının yapılırken, yarışın da 15'inde yapılması bekleniyor.

GP'ye henüz seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Formula 1 sezonu bu sene Koronavirüs salgını nedeniyle planlanandan daha kısa sürecek. Organizatörler, Amerika kıtasındaki yarışların iptalinin ardından Avrupa'da normalde takvimde bulunmayan pistlerde GP'ler düzenleme kararı almıştı.