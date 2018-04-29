Türkiye gözaltındaki Fransız gazeteci Mathias Depardon'u sınır dışı ediyor

Türkiye'de bir aydan uzun bir süredir gözaltında tutulan Fransız gazetecinin sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Mathias Depardon'un Gaziantep'ten İstanbul'a gittiğini ve bu akşam Paris'e uçacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı da haberi doğruladı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vatandaşımız fotomuhabir Mathias Depardon'un bu akşam Fransa'ya varacak olmasını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Emmanuel Macron Cumartesi günü mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan gazetecinin "bir an önce" Fransa'ya gönderilmesini istemişti.

37 yaşındaki fotomuhabir, National Geographic dergisi için gittiği Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı ve o tarihten beri Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyordu.

Depardon daha sonra açlık grevine başlamış ve Konsolos ziyaretine izin verileceğini öğrenmesinden sonra eylemine son vermişti.

Depardon, basın kartı olmadan çalışmakla suçlanmıştı. Depardon'un basın kartının yenilenmesini beklediği biliniyordu.

AFP, Türk yetlililerine göre Depardon'um "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltında tutulduğunu da yazdı.