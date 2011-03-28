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TÜRKİYE GOLÜ VE GALİBİYETİ ÖZLEDİ İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 14:16

-TÜRKİYE GOLÜ VE GALİBİYETİ ÖZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki 5. maçında yarın İstanbul'da Avusturya'yı ağırlayacak (A) Milli Futbol Takımı, 4 maçlık gol ve galibiyet hasretine son vermek istiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül 2010 tarihinde yarınki maçın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Belçika'yı 3-2 yenen Türk Milli Takımı, daha sonraki 2 resmi, 2 özel maçını kazanamazken, bu maçlarda gol dahi atamadı. Elemelerde Almanya'ya Berlin'de 3-0, Azerbaycan'a Bakü'de 1-0 yenilen milliler, özel maçlarda ise Amsterdam'da Hollanda'ya 1-0 mağlup olup, Trabzon'da Güney kore ile 0-0 berabere kaldı. Son galibiyetini 7 Eylül'de Kadıköy'deki Belçika maçında 3-2'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekibin son golünü ise bu maçta 78. dakikada Arda Turan attı. Türkiye, Arda'nın bu golünün ardından tam 372 dakikadır gol yollarında suskun kaldı. -GOL ATAMAMA REKORU 8 MAÇ- (A) Milli Futbol Takımı, 88 yıllık tarihinde geride kalan 379 maç içinde şimdiye kadar gol yollarında üst üste en çok 8 maçta gol atamadı. Milliler, 15 Ekim 1980 ile 22 Eylül 1982 tarihleri arasındaki üst üste 8 maçta rakiplerine tek gol dahi atamayarak, bu istatistikte en kötü performansını sergiledi. -MİLLİLERİN EN KÖTÜ SERİSİ 17 MAÇ KAZANAMAMA- Türk Milli Futbol Takımı'nın en kötü serisi üst üste 17 maçta galip gelememesi. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım 1989 ile 12 Şubat 1992 tarihleri arasındaki üst üste oynadığı 17 maçı kazanamadı. Milliler, bu süre içindeki maçlardan 10'unu yitirdi, 7'sinde berabere kaldı ve 88 yıllık tarihindeki en başarısız dönemini geçirdi. -HASRET MAÇLARI- (A) Milli Futbol Takımı'nın gole ve galibiyete hasret kaldığı son 4 maçı şöyle:   Tarih        Yer              Organizasyon             Rakip       Sonuç ----------   --------    ----------------------------   -------      ----- 08.10.2010   Berlin      Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Almanya      0 - 3 12.10.2010   Bakü        Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Azerbaycan   0 - 1 17.11.2010   Amsterdam              Özel                Hollanda     0 - 1 09.02.2011   Trabzon                Özel                Güney Kore   0 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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