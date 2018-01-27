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Spor

Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 2018'in birinci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı

27 Ocak 2018 14:40

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 2018\'in birinci ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı.
TGF Türkiye Golf Turu 2018\'in ilk ayağı Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde başladı. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 1\'inci ayağında 9\'u kadın, 6\'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere toplam 27 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Deha Senay Özer ve Hakan Yamaç yer aldı.
29 Ocak\'ta sona erecek turnuvada sporcular toplam 54 çukurda yarışacak. Türkiye Golf Turu\'nun nisan ayında tamamlanacak 6 ayağının sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası\'nda, ilk 3 sırayı elde edecek kadın oyuncular da Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Turnuvadan detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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