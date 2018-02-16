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Spor

Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayağı başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) -  Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 2018'in ikinci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı

16 Şubat 2018 16:17

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - 

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 2018\'in ikinci ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı.
TGF Türkiye Golf Turu 2018\'in ikinci ayağı Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde başladı. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 2\'nci ayağında 9\'u kadın, 6\'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere toplam 27 sporcu mücadele ediyor. 
Turnuvada profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Deha Senay Özer ve Hakan Yamaç da yer alıyor. 18 Şubat\'ta sona erecek turnuvada sporcular toplam 54 çukurda yarışacak. Türkiye Golf Turu\'nun nisan ayında tamamlanacak 6 ayağının sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası\'nda, ilk 3 sırayı elde edecek kadın oyuncular da Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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