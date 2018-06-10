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Spor

Türkiye Golf Turu 8'inci ayağı tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)  Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 8'inci ayağı tamamlandı

10 Haziran 2018 18:24

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) 

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 8\'inci ayağı tamamlandı.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Türkiye Golf Turu 8\'inci ayağında 8\'i profesyonel erkek, 9\'u kadın 26 sporcu mücadele etti. Erkeklerde National Agga Golf Kulübü\'nden Taner Yamaç 216 gross skorla birinci, Serik BGA Golf Kulübü\'nden Ali Altuntaş 217 gross skorla ikinci, ferdi profesyonel sporcu Deha Senay Özer 222 gross skorla üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Klassis Golf Kulübü\'nden Sena Ersoy 228 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil 231 gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç ise 232 gross skorla üçüncü oldu.
Turnuvada profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık gibi isimler de yer aldı.
Organizasyonun 9\'uncu ayağı 27- 29 Temmuz tarihlerinde Belek\'te yapılacak.

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