Türkiye Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Şimşek: "En büyük hedefimiz Akdeniz Oyunları"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



TÜRKİYE Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek, \"En büyük hedefimiz haziran ayında İspanya\'da yapılacak olan Akdeniz Oyunları. Bu nedenle de mart ayı içerisinde erkek ve kadınlar golf milli takımını belirleyeceğiz\" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Golf Milli Takım Erkekler Kış Kampı, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sürüyor. Kampta, Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek eşliğinde 22 sporcu yer aldı.

Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek ve milli takım antrenörlerinden Gencer Özcan ile Mustafa Hocaoğlu önderliğinde yürütülen kampta sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini arttırıp, başarısını yukarı taşıyacak çalışmalar yapılıyor. 30 Ocak\'ta başlayan kamp yarın sona erecek.

Kamp çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek, \"Yarın kampımız sona erecek. Kampımıza önce kadınlarla başladık. 16 kadınla yaptığımız kamp sona erdi. Ardından da erkekler kampımız başladı. Kamp süresince kısa mesafeli oyunlara bu kampımızda ağırlık veriyoruz. Sezona erken başladık. Golf ligi ve özel turnuvalarda yarışma imkanı buluyorlar. Böylece biz de sporcularımızı bu şekilde takip edebiliyoruz. Sporcularımızla birlikte çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Günde 10 saat hem oyun oynayıp hem de taktik çalışıyoruz. Genç sporcularımızı gerek fiziksel gerekse teknik olarak hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz\" dedi.

Bu yıl büyük turnuvalar olduğundan bahseden Erol Şimşek, \"En büyük hedefimiz haziran ayında İspanya\'da yapılacak olan Akdeniz Oyunları. Bu nedenle de mart ayı içerisinde erkek ve kadınlar golf milli takımını belirleyeceğiz. Sık sık da Antalya bölgesinde hem kamp yapacağız hem de turnuvalara katılacağız. Şu an kampımızda 22 sporcumuz yer alıyor. Ağırlığı genç sporculara verdik, 16 yaş üzeri sadece 3 sporcumuz kampta, diğerleri 16 yaş altı. Nedeni de 16 yaş Avrupa Şampiyonasına 2 sporcu göndereceğiz\" diye konuştu.

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