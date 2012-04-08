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Ekonomi

Türkiye girdi, fiyatlar dörde katlandı

Türkiye'nin ithalatının, Macaristan'da büyük ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarının dört kat artmasına neden olduğu belirtildi

08 Nisan 2012 14:52

Macaristan Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Cabir Özel, iki yıl önce Macaristan'da büyükbaş canlı hayvanın kilosu 250 forint (0,90 euro) iken, Türkiye tarafından ithal edilen on binlerce büyükbaş hayvandan sonra fiyatların 1100 forinte (4 euro) yükseldiğini söyledi.

Özel, sadece büyükbaş hayvanların değil, koyun fiyatlarının da en az ikiye katlandığını, daha önce ortalama büyüklükteki bir koyunun fiyatı 17 bin forint (60 euro) iken şimdi ise 30 bin forint (105 euro) olduğunu kaydetti.

Mehmet Cabir Özel, Macaristan'da neredeyse satılacak büyükbaş hayvan kalmadığını ifade etti.

Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Fadıl Başar ise, 10 milyon nüfusu bulunan Macaristan'ın büyükbaş hayvan üretiminin yaklaşık 600 bin civarında olduğunu belirtti. Başar, Türkiye'den önce Macaristan'ın en büyük alıcısının İtalya, Almanya ve Avusturya olduğunu, ancak fiyatların dörde katlanmasıyla artık Macar halkının da dana etini çok pahalıya yiyebildiğini dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana Türkiye'ye on binlerce büyükbaş hayvan satan Türk iş adamı Habib Berk de Macaristan'daki fiyatların tavan yapması nedeniyle Türkiye'ye yapılan ihracatın neredeyse durma noktasına geldiğini, bu pazarın yeniden canlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

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