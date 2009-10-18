Türkiye geniş bantta 42.sırada kaldı

“2009 Geniş bant Kalite Araştırması”nda Türkiye, kalite ve penetrasyon oranı bakımında 66 ülke arasında 42’inci sırada.



Cisco sponsorluğunda, Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulundan MBA öğrencileri ile Oviedo Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Bölümü tarafından gerçekleştirilen “2009 Geniş bant Kalite Araştırması”nda Türkiye, geniş bant bağlantı kalitesi ve penetrasyon oranı bakımında 66 ülke arasında 42’inci sırada yer aldı.



Cisco’dan yapılan yazılı açıklamada yer verilen ve küresel çapta ikinci kez yapılan araştırmaya, bu yıl 24 ülke daha eklenirken 240’ı aşkın ilde geniş bant kalitesi ölçüldü.



Araştırma sonuçlarına göre, 66 ülkenin 62’sinde geniş bant bağlantı kalitesi, geçtiğimiz yıla oranla yükseldi.



İndirme (download) hızı, yüzde 49 oranında artarak 4.75 Mbps’ye yükselirken, yükleme (upload) hızı, yüzde 69 artarak ortalama 1.3 Mbps’ye yükseldi. Geniş bant internette gecikme hızı, yüzde 21 oranında düşerek 170 milisaniyeye geriledi.



Güney Kore, geniş bant liderliği tablosunda 138.6 puanla en üstte yer alırken, Japonya 115.3 puanla ikinci, Hong Kong 111 puanla üçüncü oldu. İsveç, İsviçre, Hollanda, Singapur, Lüksemburg, Danimarka ve Norveç, listede ilk 10’daki diğer ülkeler olarak sıralandı.



2009 yılında geniş bant kalitesini yüzde 72 oranında yükselten Güney Kore, yüksek penetrasyonla birlikte Japonya’dan liderliği aldı. Aynı dönemde geniş bant kalitesi yüzde 38 oranında artan İsveç, Avrupa’daki en yüksek geniş bant kalitesiyle, ilk 10’da Güney Kore ve Japonya’yı yakalarken, nüfusu yoğun iller ve kırsal bölgelerde gözlenen geniş bant kalite farkını en hızlı kapatan ülke oldu.

Türkiye, geniş bant bağlantı kalitesi ve penetrasyon oranı bakımından geniş bant liderliğinde 66 ülke arasında 42’inci sırada yer aldı.



Şehir merkezi ile kırsal kesim kalite farkı



39 ülkenin, standart çözünürlükteki web tv seyretmek, dosya paylaşımı veya düşük çözünürlüklü video iletişim araçlarını kullanmak için yeterli geniş bant kalitesine sahip olduğuna yer veren araştırmaya göre, Güney Kore, Japonya, İsveç, Litvanya, Bulgaristan, Letonya, Hollanda, Danimarka ve Romanya’da yüksek çözünürlüklü internet TV veya 3-5 sene içinde hayata geçmesi planlanan video iletişim araçları gibi gelecek nesil web uygulamalarına yetecek seviyede bağlantı kalitesi bulunuyor.



Geçen yıl içinde geniş bant kalitesini en fazla artıran ülke yüzde 72 ile Güney Kore olurken, Bulgaristan yüzde 56 ile ikinci, Litvanya yüzde 55 ile üçüncü, İsveç yüzde 38 ile dördüncü ve Romanya yüzde 34 ile beşinci oldu. Ülkelerin büyük çoğunluğunda şehir merkezleri ile kırsal kesimlerde kalite bakımından farklar olduğu gözlenirken, Litvanya, Rusya ve Letonya, dijital kalitede en büyük farkların gözlendiği ülkeler oldu.



İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve İzlanda’da şehir merkezleri ile diğer bölgeler arasındaki kalite farkının çok daha düşük seviyelerde olduğu belirlendi.



Büyük şehirler dışında, en yüksek kalitede bağlantı olanağı tanıyan ülkeler ise Japonya, Kore ve İsveç olarak sıralandı.