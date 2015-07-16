Türkiye geneline 164 bin 464 tutuklu var

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Türkiye genelinde cezaevlerinde 164 bin 464 kişinin kaldığını bunlardan 2 bin 157’sinin çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı olduğunu söyledi. Kadın tutuklu sayısının 5 bin 871 olduğuna dikkat çeken Sarıhan, 510 çocuğun da cezaevinde annesiyle birlikte kaldığını söyledi. TBMM’de, İstanbul Milletvekili i Selina Doğan, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve cezaevinde hak ihlaline uğrayan mağdurların avukatlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Cezaevlerinde insan hakları ihlali sayılabilecek uygulamaların olduğunu anlatan Sarıhan , "Cezaevlerinde hak ihlallerine karşı yapılması gereken şey, mevcut yasaların doğru bir biçimde uygulanmasıdır. Tutulmuş olanının tutulduğu mekanda insan onuruna yaraşır şekilde, haklarını koruyarak tutulması da devletin görevidir" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara şubesinden Aytaç Ünsal basın toplantısında Türkiye'deki haberlerinden dolayı 3.5 aydır tutuklu İngiliz gazeteci Steve Kaczynski'nin yaşadıklarını anlattı.

Kaczynski'nin avukatlığını da üstlenen Ünsal, tutuklanan müvekkilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış hükümlülerin koşullarında tutulduğunu anlattı. 52 yaşındaki gazetecinin ağır koşullarına karşı açılık grevinde olduğunu söyledi. Avukat Ünsal, müvekkiline F tipi cezaevinde ollayan uygulamaların yapıldığını söyledi.

CHP’li Selina Doğan, gazetecilerin cezaevindeki yabancıların durumuna ilişkin soruya, pek çok ayrımcılığa maruz kaldıklarını avukatlığı sırasında tanık olduğunu söyledi. Cezaevindeki yabancıların durumuna ilişkin önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacağını ifade etti.