Türkiye genelindeki restoranlar yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), yemek çeki ve yemek kartı firmalarının komisyon oranlarını düşürmemesi halinde, Türkiye genelindeki restoranların 25 Aralık'ta bir günlük boykot yapacağını açıkladı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Restoran-lokanta işletmecilerinin yemek çeki/kartı firmalarına ödediği yüzde 10-12’lere varan komisyon bedelleri bu sektörde kârlılığı oldukça düşürdü ve birçok işletme kapanma noktasına geldi" dedi.

"Milyonlarca insan kartını kullanamayacak"

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), yemek çeki/kartı üzerinden verilen komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla; yemek kartı firmalarınca kartları kullanan firmalara iskonto verilmemesi yönünde karar aldığına dikkat çeken Bingöl, şunları söyledi:

"Öncelikli beklentimiz en başından beri ifade ettiğimiz gibi bu sorunun ilgili bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin getirilmesi yönündedir. Ancak İTO tarafından alınan bu kararın da uygulanabilmesi ve ülke genelinde de benzer kararlar alınabilmesi adına TÜRES olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili tüm STK’lara da çağrıda bulunuyor ve harekete geçiyoruz. Yemek çeki/ kartı firmaları tarafından komisyon oranları makul bir seviyeye çekilmediği takdirde 25 Aralık 2017 tarihinde bir günlük Türkiye genelinde ‘boykot’ kararı almış bulunmaktayız. O gün milyonlarca insan yemek çeki/kartını kullanamayacak."