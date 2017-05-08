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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu; 645 gözaltı

Operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı

08 Mayıs 2017 21:29

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı.

AA'nın haberine göre, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararları alındı.

Operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı

Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.

Operasyonlarda 645 şüpheli yakalanırken aralarında 136 kilo 310 gram esrar, 411 gram eroin, 25 kilo 40 gram afyon, bin 926 uyuşturucu hap, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram metan, 700 sentetik ecza, 727 kenevir, 5 LSD, 30 tabanca, 74 av tüfeği, 855 fişek, 26 kurusıkı tabanca, 12 terazi ve 27 bin 305 lira ele geçirildi.

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