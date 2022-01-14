Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, ilgili yasalar gereği il ve ilçe seçim kurulları 2 yılda bir yenileniyor. İki yıllık süre dolduğu için bu ay içinde 81 il ve 960 ilçe (bazı büyük ilçelerde iki seçim kurulu var) seçim kurulunun görevleri sora erecek ve yerlerine yeni üyeler gelecek. Seçimler 25-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yasaya göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hakimi yapacak. Bu hakimler içinden en kıdemlisi seçim kurulu başkanı, diğer ikisi de kurul üyesi olacak.

İlçelerde de en kıdemli hakim ilçe seçim kurulu başkanı olurken, 10 yıldır görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyeleri seçilecek. Gerek il gerekse ilçe seçim kurullarında en çok oy alan 4 partinin temsilcileri bulunuyor. Ancak partilerin oy kullanma kullanma hakları yok.