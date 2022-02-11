Türkiye genelinde stok ve fiyat denetimleri başladı; Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gelir uzmanları ve müfettişlerden oluşan ekipler, 81 ilde stok ve fiyat denetimine başladı. Enflasyondaki yüksek seyir üzerine, ekonomi yönetimi stokçuluğa yönelik yaptırımları ağırlaştıran yasal düzenlemeyi TBMM gündemine getirmişti.

Denetimlerin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği kaydediliyor. Ancak geçtiğimiz yıl çıkarılan yapılandırma düzenlemesinden yararlanarak matrah artırımında bulunan işletmelerde de denetim yapılmasının, yasal düzenlemeyle ters düştüğü yorumları yapılıyor.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin edindiği bilgilere göre denetimler; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde çok sayıda küçük ekiplerden oluşan büyük denetim ordusu tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta Ankara’da 150 civarında ekibin denetim yaptığı bildiriliyor.

Araç galerilerinde de başladı

Son dönemlerde çip krizine bağlı olarak sıfır ve ikinci el otomobillerde aşırı fiyat hareketliliği, bu kapsamdaki denetimlerin de galerilerde başlamasına yol açtı. Ocak ayının son haftasında galerilerde başlayan denetimler, yine sebze meyve fiyat artışlarına bağlı olarak soğuk hava depolarına kaydı.

Kalabalık ekipler seyrekleştirildi

Bu iki temel sektörün dışında birçok alanda da sektör ayrımı gözetmeksizin yapılan denetimlerde, gelir uzmanlarından oluşan denetim elemanları tabletlerle tutanak tutarken, müfettişlerin hazırladığı raporlara da imza atarak süreci tamamlıyorlar. İlk etapta iki müfettiş, iki uzmandan oluşan ekiplerde şimdi bir müfettiş, bir uzman görev yapıyor.

Zaman zaman geç saatlere kadar denetim yapan uzmanların başta yemek olmak üzere dışarda yaptıkları masrafların karşılanmamasının da rahatsızlığa yol açtığı aktarılıyor.