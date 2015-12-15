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Türkiye genelinde elektrik kesintisi

17 Aralık'ta 6 ilde elektrik kesintisi yaşanacak

15 Aralık 2015 11:13

17 Aralık'ta Ankara, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Cumhuriyet’in haberine göre Başkent Elektrik Dağıtım, 17 Aralık’ta “Planlı Elektrik Kesintisi Programı” kapsamında Ankara, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta belirlenen saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’nın Altındağ, Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı ve Sincan ilçelerine enerji verilemeyecek.

Bartın, Çankırı ve Kastamonu’nun merkezinde kesintiler yaşanacak. Ayrıca Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de elektrik kesintisine gidilecek.

Kırıkkale’nin Balışeyh, Delice ve Yahşihan ilçeleri ile Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 Aralık’ta elektrik kesintileri olacağı bildirildi.

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