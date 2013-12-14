Türkiye genelinde elektrik kesintileri kapıya dayandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle artan doğalgaz talebi ve tedarikindeki teknik sorunlar elektrik kesintilerinin başlamasına neden oldu.

Doğalgazda tedarik sorunlarının baş göstermesi nedeniyle doğalgazdan üretim santrallerinin üretimi sekteye uğrayınca elektrik kesintilerine başlandı.

Wall Street Journal Türkiye’den Ayşegül Akyarlı ve Kerim Karakaya’nın haberine göre, kesintilerin Türkiye geneline yayılabileceği belirtiliyor.

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da birçok ilde 1-2 saati aşan kesintiler yaşanıyor. Batı bölgelerinden ilk kesinti açıklaması Trakya Elektrik Dağıtım'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde enerji dengelenmesi adına kısa süreli elektrik kesintilerinin yapılacağı duyuruldu. Kesintilerin cumartesi ve pazar boyunca süreceği belirtildi.

Enerji bürokrasisine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Enerji Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) bütün dağıtım şirketlerine üretimlerini sistem dengelerini bozmayacak şekilde ayarlamaları uyarısında bulundu. The Wall Street Journal'a konuşan bir bürokrat bunun elektrik kestinlerine başlanması anlamına geldiği belirtti. Aynı bürokrat, yarından itibaren Türkiye genelinde 3-4 saate varan elektrik kesintilerinin başlayabileceğini söyledi.

The Wall Street Journal'a konuşan iki elektrik dağıtım şirketi temsilcisi, Enerji Bakanlığı'ndan talep dengesini ayarlamaları konusunda kendilerine Enerji Bakanlığı'ndan uyarı geldiğini, bu nedenle elektirk kesintilerine başlayabileceklerini söyledi. Aynı temsilciler, haftasonu doğalgaz tedariğinin sağlanması durumunda kesintilerin yaşanmayabileceğini sözlerine eklediler.

Enerji Bakanlığı yetkilileri ise elektrtik kesintilerine hazırlanılması konusunda dağıtım şirketlerini uyardıkları bilgisini doğrulamadılar. TEİAŞ açıklama yapmayı reddetti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, bugün yaptığı bir açıklamada, "Kış şartları hayatı bazı alanlarda olumsuz etkiliyor. Ama bizim öngördüğümüz bir sıkıntı yok. Günlük olarak bazı işletmelerde sıkıntılar olabiliyor ama bunu genele yaymak doğru değil" dedi.

Sanayiciler ise muhtemel elektrik kesintileri konusunda endişelerini dile getiriyor. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Sanayicilere elektrik taleplerini kısmaları uyarısının gittiğini duydum. Trakya'da bir fırtına çıktı diye üretimimizi azaltacaksak vay Türkiye'nin haline" diyerek tepki gösterdi.

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