Türkiye genelinde 'düzensiz göçmen' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı birimleri “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” adıyla çeşitli operasyonlar düzenledi. Yol kontrollarının yanı sıra, düzensiz göçmenlerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.

Türkiye genelinde 10 bin 945 noktada kontrol yapılırken 24 bin 589 yer arandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1474 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. 25 organizatörün yakalandığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı, bin 474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi, biri organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi veya iltisaklı şahıs tespit edildi. Uygulamada; 10 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.”

“Bunlar düzensiz göçü engellemez”

10 yıla yakın süre Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Van Saha Ofisi’nde çalışan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, operasyonların ‘göstermelik’ olduğu görüşünde. VOA Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Kaçan, yakalandığı açıklanan göçmenlerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmemesini eleştirdi. Yakalananların çoğunun ya sınır dışı edildiği ya da edilme riski altında olduklarına dikkat çeken Kaçan, “(Bu operasyonlar) Türkiye'nin sığınma isteyenler için nasıl çekilmez bir ülke haline geldiğini de gösterir niteliktedir. Burada bin 400 civarında insanın yakalandığı söyleniyor ama bunlara ne yapıldığı bilgisi verilmiyor. Bu insanların büyük bir çoğunluğu kuvvetle muhtemel zulümden savaştan kaçan insanlar. Bunlara iltica sistemine erişim sağlandı mı? Uluslararası koruma imkanlarından yararlanıyorlar mı? Bu insanlara ne olduğu bilgisi yok. Muhtemelen sınır dışı kararı alınmıştır. İnsanların akıbetinin açıklanmaması büyük eksiklik” dedi.

Bu tarz çalışmaların düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye ilgisini azaltmayacağını vurgulayan Kaçan, sınır dışı edilenlerin tekrar geri döndüğünü ifade etti. Kaçan, “Bu Türkiye’ye olan düzensiz göçü azaltmaz çünkü bu şekilde daha önce de birçok insan yakalandı, sınır dışı edildi. İnsanlar bunu bir daha deniyorlar. Sınır dışı ettiğinizde o insanlar ‘Ülkeme geri döneyim’ demiyorlar. Özellikle de Afganlar açısından söyleyebilirim. İran tarafına geri bırakıldıklarında bile tekrar dönüyorlar. Bunların birçoğu uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler” diye konuştu.

En fazla Afganlar geliyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin verilerine göre, bu yıl, 24 Şubat itibariye 28 bin 84 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasına 13 bin 628 kişiyle Afganlar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 724 kişiyle Suriyeliler, üçüncü sırada ise bin 354 kişiyle Pakistanlılar bulunuyor.