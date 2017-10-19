T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye genelinde Duman - 2 uygulaması

 ANKARA , (DHA)  KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik 81 ilde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü “Duman-2” uygulaması yapıldı

19 Ekim 2017 23:28

 ANKARA , (DHA)  KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik 81 ilde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü “Duman-2” uygulaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamaya 11 bin 125 personel ile 12 adet görev köpeğinden oluşan 3 bin 793 ekip katıldı.
Toplam 4 bin 670 iş yerinde yapılan arama ve denetim sonucunda 2 bin 221 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 276 şahıs gözaltına alındı, 19 aranan şahıs da yakalandı.
236 bin paket kaçak sigara, 17 bin adet kaçak puro, 4 milyon 319 bin 980 adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaron, 25 bin 773 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 491 kilogram nargile - pipo tütünü, 7 bin 81 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 4 bin 10 adet kaçak sigara sarma makinesi, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 272 adet fişek, 10 adet kesici - delici alet, 431 kilogram kaçak çay, 550 gram esrar, 20 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sigaramatik, bin 330 adet cinsel içerikli hap, bin 113 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
502 adet işyerinin, işyeri açma izin belgesinin, 709 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 163 adet iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı ve toplam 6 milyon 703 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA  KAÇAKÇILIKOrganize Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıEkimEmniyet Genel MüdürlüğündenToplamTürk Lirası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24