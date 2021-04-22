Türkiye genelinde 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye genelinde 23 Nisan ve hafta sonu uygulanan, 82 saat sürecek sokağa çıkma yasağı saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlama, pazartesi günü (26 Nisan) sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, 'kısmi kapanma' kapsamında hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde cuma günü saat 19.00'den, pazartesi sabah saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Bu hafta, 23 Nisan'ın da resmi tatil olması nedeniyle kısıtlamanın 3 gün süreceği belirtildi.

Bakanlığın yayınladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Market ve bakkallar gibi vatandaşların mutfak ihtiyaçlarını giderecekleri iş yerleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde belirli saatlerde hizmet veriyor. Hafta sonu marketler 10.00'da açılıyor, saat 17.00'de kapatılıyor. Marketlerin online siparişleri de aynı süre içerisinde teslim edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

Kısıtlamadan muaf kişi ve meslek grupları

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;