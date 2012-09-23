Türkiye genelinde 683 imam hatip ortaokulu açıldı

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,4+4+4 eğitim sisteminin ardından diğer okullarla, imam hatiplere ilişkin istatistiki bilgileri soran CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz'e dikkat çekici yanıtlar verdi. Buna göre, Türkiye genelinde 27 bin 922 adet ilkokul, 14 bin 90 adet ortaokul ve 683 adet imam hatip ortaokulu oluşturuldu. Bu okullardan 16 bin 905’i bağımsız ilkokul, 11 bin 17’si ilkokul ile ortaokul birlikte, 3 bin 73’ü bağımsız ortaokul oldu.

683 imam hatip ortaokulundan 333’ü bağımsız kuruldu. Dinçer, “350 adet imam hatip ortaokulu ise ya ilkokul veya ortaokul ya da imam hatip liseleri ile birlikte aynı binada eğitim yapacaklardır” dedi.

CHP'li Öz: İmam hatiplerin yarısından fazlası bağımsız kurulmamış

Manisa Milletvekili Sakine Öz, bu verilerle imam hatip ortaokullarının yarısından fazlasının bağımsız olarak kurulmadığının ortaya çıktığını söyledi. "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir" diyen Öz, "Altyapı yetersizliği alenen ortaya çıkmıştır. Kendi çıkardıkları yasaya bile uyamıyorlar" dedi.

Rakamlarla 4+4+4

Türkiye genelinde kurulan ilkokul: 27 bin 922

Türkiye genelinde bağımsız ilkokul: 16 bin 905.

Türkiye genelinde kurulan ortaokul: 14 bin 90.

Türkiye genelinde bağımsız kurulan ortaokul: 3073

Türkiye genelinde birlikte kurulan ilkokul-ortaokul: 11 bin 17.

Türkiye genelinde açılan imam hatip ortaokulu:683.

Türkiye genelinde açılan bağımsız imam hatip ortaokulu: 333

Türkiye genelinde ilkokul veya ortaokul ya da imam hatip liseleriyle birlikte açılan imam hatip ortaokulu: 385