Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve vefat sayılarının artmasının ardından geçilen 'tam kapanma' önlemleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, 14 Nisan 2021'deki 6638 sayılı genelgede belirtilen tedbirlere ilave kararlar alındığı belirtildi. Buna göre; sokağa çıkma kısıtlaması kesintisiz olarak 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

17 gün boyunca sanayi sitelerinde sadece yetkili servislerin acil müdahale ekipleri ile lastikçiler hizmet verecek. Kaporta ve motor ustaları ise çalışmayacak. Berberler, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, havuzlar, hamamlar, halı sahalar, üretim, imalat, lojistik ve sağlık sektörü dışındaki ofisler, anaokulu dahil tüm okullar, kreşler, özel eğitim kurumları kapalı olacak. Gıda satışı yapılan işletmeler kapanma süresi boyunca belirli saat aralığında hizmet verecek. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ve 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. AVM'ler, yapı marketler kapalı olacak. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Kafe ve restoranlar, kapalı olacak ancak 24 saat paket servis yapabilecek. Alkollü içki satışı yapılmayacak. Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak 9 Mayıs Pazar günü çiçekçiler anneler günü nedeniyle açık olacak. Kargo, su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri de hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler açık, adliyelerde nöbetçi birimler çalışacak Sağlık kurumları ile eczaneler açık olacak. Eczaneler 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler çalışacak.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulacak olanların da listesi yayımlandı.

İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar